В комнате Иосифа Бродского на Литейном проспекте под паркетом нашли «клад»: советскую монету и несколько старинных безделушек, которые, возможно, остались от поэта. Об этом сотрудники музея-квартиры рассказали 27 июня в соцсетях.
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В комнате Бродского найден клад. ⠀ Именно так наш мастер по паркетам Сергей назвал найденную монету - копейку 1972 года, в котором поэт покинул этот дом. ⠀ Брошена Иосифом Бродским, чтобы когда-нибудь вернуться домой? Вряд ли, конечно. В любом случае, не помогло. ⠀ Помимо монетки вчера под щитами мы нашли: - три пуговицы (две из них, совершенно одинаковые, были будто специально запихнуты в щель между половицами); - моток проволоки; - несколько кусочков разных газет, некоторые ещё дореволюционные; - две папиросы; - кусочек бижутерии; - целую горсть каких-то косточек; - ремешок неизвестно от чего; - странную картонную штуку, подозрительно напоминающую башмак плоской бумажной куклы. ⠀ Часть ваших предположений по находкам сбывается - очередь за рукописью. Оставайтесь с нами 🧐#музейнастройке #бродский #питертакойпитер #археология
Завалявшуюся мелочь обнаружил мастер по паркетам. Среди щитов нашли советскую копейку, датированную 1972 годом, в котором поэт покинул этот дом.
Также из «подполья» вытащили три пуговицы, моток проволоки, куски газет, в том числе дореволюционных, две мятые папиросы, кусочек бижутерии, горсть косточек или скорлупок, а также «картонную штуку, подозрительно напоминающую башмак плоской бумажной куклы».
Поклонники поэта захотели поскорее увидеть вещи лично. «Монетка — ценная находка, очень символичная, памятная», — написала в комментариях подписчица музея.