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27.06.2020 14:50
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В музее Бродского нашли «клад» под паркетом

В комнате Иосифа Бродского на Литейном проспекте под паркетом нашли «клад»: советскую монету и несколько старинных безделушек, которые, возможно, остались от поэта. Об этом сотрудники музея-квартиры рассказали 27 июня в соцсетях.

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В комнате Бродского найден клад. ⠀ Именно так наш мастер по паркетам Сергей назвал найденную монету - копейку 1972 года, в котором поэт покинул этот дом. ⠀ Брошена Иосифом Бродским, чтобы когда-нибудь вернуться домой? Вряд ли, конечно. В любом случае, не помогло. ⠀ Помимо монетки вчера под щитами мы нашли: - три пуговицы (две из них, совершенно одинаковые, были будто специально запихнуты в щель между половицами); - моток проволоки; - несколько кусочков разных газет, некоторые ещё дореволюционные; - две папиросы; - кусочек бижутерии; - целую горсть каких-то косточек; - ремешок неизвестно от чего; - странную картонную штуку, подозрительно напоминающую башмак плоской бумажной куклы. ⠀ Часть ваших предположений по находкам сбывается - очередь за рукописью. Оставайтесь с нами 🧐#музейнастройке #бродский #питертакойпитер #археология

Публикация от Музей Иосифа Бродского (@brodsky.online)

Завалявшуюся мелочь обнаружил мастер по паркетам. Среди щитов нашли советскую копейку, датированную 1972 годом, в котором поэт покинул этот дом.

Также из «подполья» вытащили три пуговицы, моток проволоки, куски газет, в том числе дореволюционных, две мятые папиросы, кусочек бижутерии, горсть косточек или скорлупок, а также «картонную штуку, подозрительно напоминающую башмак плоской бумажной куклы».

Поклонники поэта захотели поскорее увидеть вещи лично. «Монетка — ценная находка, очень символичная, памятная», — написала в комментариях подписчица музея.

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Комментарии (4)

Nafanka
"От кутюр", тьфу, "от Бродского" там ТОЛЬКО КОПЕЙКА, всё остальное - от прошлых жителей до 1917 года, возможно, блокадные годы и "ДО пришествия" Бродского... )))
Maalex
У меня таких монеток воз.Могу добавить.
krasnonosov
"Вещи приятней. В них
нет ни зла, ни добра
внешне. А если вник
в них — и внутри нутра.

Внутри у предметов — пыль.
Прах. Древоточец-жук.
Стенки. Сухой мотыль.
Неудобно для рук.

Пыль. И включенный свет
только пыль озарит.
Даже если предмет
герметично закрыт." (с) И.А. Бродский
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