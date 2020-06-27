На карьере под Петербургом утонул ребенок. На два региона количество жертв за первый летний месяц приближается к тридцати

Школьник ушел под воду в Лужском районе Ленинградской области накануне вечером. К двум часам дня 27 июня его еще не нашли.



Об этом пишет 47News со ссылкой на управление МЧС по региону. 14-летний юноша купался на карьере в посёлке Плоское около девяти часов вечера 26 июня, он ушел под воду и пока не найден.



В Ленобласти за июнь утонули 17 человек, троих вытащили из воды за последние сутки. По данным на 22 июня, в черте города за месяц утонули 5 человек, в том числе один ребенок. Вечером 25-го числа в Неву с Литейного моста купаться прыгнул молодой мужчина. Его также пока не нашли.

