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27.06.2020 13:51
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На карьере под Петербургом утонул ребенок. На два региона количество жертв за первый летний месяц приближается к тридцати

Школьник ушел под воду в Лужском районе Ленинградской области накануне вечером. К двум часам дня 27 июня его еще не нашли.

Об этом пишет 47News со ссылкой на управление МЧС по региону. 14-летний юноша купался на карьере в посёлке Плоское около девяти часов вечера 26 июня, он ушел под воду и пока не найден.

В Ленобласти за июнь утонули 17 человек, троих вытащили из воды за последние сутки. По данным на 22 июня, в черте города за месяц утонули 5 человек, в том числе один ребенок. Вечером 25-го числа в Неву с Литейного моста купаться прыгнул молодой мужчина. Его также пока не нашли.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Такими темпами мы скоро ковидные смерти обгоним.
Предлагаю, запретить в стране водоемы.
Реки и озера обнести красно-белыми ленточками.
За приближение к открытой воде ближе 100 метров без ласт и акваланга (ласты без акваланга и наоборот - не считается) налагать на россиянина штраф.
Контроль и сбор штрафов возложить на вновь созданную организацию чиновников "роснепотребпозор".
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