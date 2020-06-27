Природа настолько очистилась, что в поселках городского типа появились обезьяны. Новую хвостатую соседку заметили жители подмосковного Чехова, когда та скакала по заборам. Видео ее приключений опубликовал в соцсетях житель деревни Столбовая.



Мужчина попытался выяснить у мартышки, откуда она взялась и кто ее хозяин. «Родненькая, ты чья такая?», - спросил он у животного. Обезьяна не ответила и продолжила прыгать по заборам и крышам домов. Скоро она скрылась из поля зрения, проигнорировав просьбы местного жителя вернуться.