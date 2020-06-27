FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +23
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.06.2020 14:12
1
Печать

«Родненькая, ты чья такая?» В Подмосковье ловили неприветливую обезьяну

Природа настолько очистилась, что в поселках городского типа появились обезьяны. Новую хвостатую соседку заметили жители подмосковного Чехова, когда та скакала по заборам. Видео ее приключений опубликовал в соцсетях житель деревни Столбовая.

Мужчина попытался выяснить у мартышки, откуда она взялась и кто ее хозяин. «Родненькая, ты чья такая?», - спросил он у животного. Обезьяна не ответила и продолжила прыгать по заборам и крышам домов. Скоро она скрылась из поля зрения, проигнорировав просьбы местного жителя вернуться.

Пару дней спустя автор ролика объявил, что обезьяна воссоединилась с хозяином: «Спасибо всем. Хозяин нашелся. Мартын дома. "Дачник" погулял».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

krasnonosov
Путинский пехотинец в самоволке?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний