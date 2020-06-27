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27.06.2020 13:25
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Третьеклассницу в Ленобласти укусила змея. Петербурженка в реанимации

Девочка попала в больницу после укуса змеи в поселке Заборье Бокситогорского района Ленинградской области. Она в тяжелом состоянии.

Об этом 27 июня пишет 47News со ссылкой на источники в экстренных службах. Девятилетняя девочка оказалась в реанимационном отделении больницы города Пикалево накануне. Змея укусила петербурженку на территории поселка Заборье.

Напомним, 19 июня восьмилетний ребенок оказался в больнице после укуса гадюки на берегу Финского залива в Красносельском районе Петербурга. 23-го числа 10-летняя девочка попала в реанимацию, ее змея отравила в Тихвинском районе Ленобласти.

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Комментарии (2)

Nerevar
Не знаю где гадюк находят только! Я прошлый год шарилась по окрестностям СПб и целенаправленно их высматривала. Ни одной гадюки не попалось. У меня шкурно-котлетные к ним интересы, галантерея и гастрономия иначе говоря.
Donkey21150
Чем жарче - тем рептилии активнее. Сейчас для них самое благоприятное время. Смотрите под ноги, и напоминайте об этом детям!
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