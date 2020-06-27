Третьеклассницу в Ленобласти укусила змея. Петербурженка в реанимации

Девочка попала в больницу после укуса змеи в поселке Заборье Бокситогорского района Ленинградской области. Она в тяжелом состоянии.



Об этом 27 июня пишет 47News со ссылкой на источники в экстренных службах. Девятилетняя девочка оказалась в реанимационном отделении больницы города Пикалево накануне. Змея укусила петербурженку на территории поселка Заборье.



Напомним, 19 июня восьмилетний ребенок оказался в больнице после укуса гадюки на берегу Финского залива в Красносельском районе Петербурга. 23-го числа 10-летняя девочка попала в реанимацию, ее змея отравила в Тихвинском районе Ленобласти.

