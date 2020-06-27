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27.06.2020 13:03
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Банкомат в «Ленте» выплюнул 150 тысяч, инспектор ГИБДД нашел петербуржца. От премии отказался, чтобы не уволили

На Васильевском острове произошло событие, идущее вразрез с представлениями большинства о полицейских, но укладывающиеся в контекст того, что происходит в Управлении ГИБДД Петербурга. «Фонтанка» узнала, как лейтенант Колесников по камерам нашел того, кто лишился серьезной суммы.

По информации «Фонтанки», около 8:30 27 июня инспектор ДПС Василеостровского района, лейтенант полиции Александр Колесников заметил неладное внутри гипермаркета «Лента», что находится на Уральской улице. Непорядок выглядел своеобразно: на полу рядом с банкоматом «Альфа банка» были разбросаны купюры по 5 тысяч рублей. Их было много, в пересчете – 150 тысяч. Собрав все это, сотрудник нашел старшего смены, после чего они по камерам отследили, кто последний подходил к банкомату. Вскоре в той же «Ленте» нашли нужного покупателя.

Оказалось, что мужчина неправильно вложил сумму в банкомат, не убедился, что деньги зачислены на его банковскую карту, отошел, а банкомат их просто выкинул обратно.

Далее последовал пересчет, расписка о возврате. По словам одного из сотрудников «Ленты», радостный петербуржец предложил инспектору ГИБДД приличное вознаграждение за честность – тысяч 20. Но полицейский отказался.

«Фонтанка» созвонилась с его коллегами. Их общее мнение свелось к тому, что и они бы не приняли вознаграждение. Мотивировка понятная. «Фонтанка» недавно сообщала о новом тренде в дорожной полиции Петербурга и Ленобласти: «Не то, что брать, работать невозможно». Напомним, что нервная атмосфера связана с непрекращающимися чистками в Управлении ГИБДД в связи с тем, что руководство главка недовольно начальником Управления генерал-майором Семеновым, а он не спешит уходить с должности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

krasnonosov
Никому не рекомендую класть деньги через банкомат.
Я так один раз на Новый год и без денег остался, и без карточки (на которой были все остальные деньги).
Вечером 31 декабря подошел к зеленому банкомату, вложил в него карточку и деньги, он всё принял и завис. Отделение уже закрылось, а по телефону только приняли мое заявление и заблокировали карточку.
В итоге карточку я свою увидел только в январе через несколько дней, как приняли письменное заявление после новогодних праздников и вскрыли банкомат. А наличные деньги мне вернули ближе к весне, пока вскрывали банкомат, пока проводили инкассацию и рассматривали моё заявление.
krasnonosov
Интересно, мужчине премию в конверте в 7 часов утра в субботу выдали, что он её на карточку переводил?
FoolsBridge
Так, Альфа-Банк нафиг.
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