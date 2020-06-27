Банкомат в «Ленте» выплюнул 150 тысяч, инспектор ГИБДД нашел петербуржца. От премии отказался, чтобы не уволили

На Васильевском острове произошло событие, идущее вразрез с представлениями большинства о полицейских, но укладывающиеся в контекст того, что происходит в Управлении ГИБДД Петербурга. «Фонтанка» узнала, как лейтенант Колесников по камерам нашел того, кто лишился серьезной суммы.



По информации «Фонтанки», около 8:30 27 июня инспектор ДПС Василеостровского района, лейтенант полиции Александр Колесников заметил неладное внутри гипермаркета «Лента», что находится на Уральской улице. Непорядок выглядел своеобразно: на полу рядом с банкоматом «Альфа банка» были разбросаны купюры по 5 тысяч рублей. Их было много, в пересчете – 150 тысяч. Собрав все это, сотрудник нашел старшего смены, после чего они по камерам отследили, кто последний подходил к банкомату. Вскоре в той же «Ленте» нашли нужного покупателя.

