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27.06.2020 12:55
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При заезде в санаторий не будут спрашивать справку об отсутствии COVID-19. Роспотребнадзор меняет правила

Роспотребнадзор больше не будет требовать от отдыхающих перед заездом в санаторий справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Об этом свидетельствуют обновленные рекомендации ведомства.

Напомним, ранее принимать туристов в санаториях могли только при наличии такой справки, причем полученной не позднее чем за два дня до въезда. Теперь этого требования нет, однако появилось другое — отдыхающим нужна справка о том, что они не контактировали с зараженными COVID-19 в течение последних 14 дней. Причем документ должен быть выдан не позднее, чем за три дня до въезда.

Кроме того, селить теперь можно не только по одному человеку в номер, но и по два (даже если это не представители одной семьи), а члены одной семьи могут жить в одном номере в любом количестве. Также Роспотребнадзор разрешает групповые процедуры, но с соблюдением дистанции.

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