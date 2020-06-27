При заезде в санаторий не будут спрашивать справку об отсутствии COVID-19. Роспотребнадзор меняет правила

Роспотребнадзор больше не будет требовать от отдыхающих перед заездом в санаторий справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Об этом свидетельствуют обновленные рекомендации ведомства.



Напомним, ранее принимать туристов в санаториях могли только при наличии такой справки, причем полученной не позднее чем за два дня до въезда. Теперь этого требования нет, однако появилось другое — отдыхающим нужна справка о том, что они не контактировали с зараженными COVID-19 в течение последних 14 дней. Причем документ должен быть выдан не позднее, чем за три дня до въезда.

