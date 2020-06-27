При заезде в санаторий не будут спрашивать справку об отсутствии COVID-19. Роспотребнадзор меняет правила
Роспотребнадзор больше не будет требовать от отдыхающих перед заездом в санаторий справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Об этом свидетельствуют обновленные рекомендации ведомства.
Напомним, ранее принимать туристов в санаториях могли только при наличии такой справки, причем полученной не позднее чем за два дня до въезда. Теперь этого требования нет, однако появилось другое — отдыхающим нужна справка о том, что они не контактировали с зараженными COVID-19 в течение последних 14 дней. Причем документ должен быть выдан не позднее, чем за три дня до въезда.
Кроме того, селить теперь можно не только по одному человеку в номер, но и по два (даже если это не представители одной семьи), а члены одной семьи могут жить в одном номере в любом количестве. Также Роспотребнадзор разрешает групповые процедуры, но с соблюдением дистанции.