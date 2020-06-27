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27.06.2020 12:40
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В аварии на Каменноостровском пострадали трое. Водитель выехал на встречную полосу

Белый «Солярис» оказался на встречной полосе в Петроградском районе Петербурга утром 27 июня. Пострадали трое его пассажиров.

Подробности аварии приводит региональное управление ГИБДД. По данным инспекции, водитель со стажем не более трех лет не удержал руль около десяти утра, когда проезжал мимо 53-го дома по Каменноостровскому проспекту. 21-летний молодой человек задел «Фольксваген», а следом и «Хендэ». Все водители остались целы, в больницу увезли трех пассажиров виновника аварии. 29-летний мужчина в тяжелом состоянии, девушка в возрасте 20 лет и 27-летний молодой человек получили травмы средней степени тяжести.

Как ранее писала «Фонтанка», на место ДТП съехались машины полиции, медиков и МЧС. Проспект от Малой Невки до реки Карповки в сторону центра встал. В настоящее время движение, по данным «Яндекс.Карт», затруднено в обе стороны.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Dima79
Белый солярис явно такси. Это талант на каменоостровском выехать на встречу.
krasnonosov
Предлагаю всех вернуть на карантин и автогеном заварить двери парадных. Как было хорошо с пустыми улицами городов.
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