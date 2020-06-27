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27.06.2020 12:32
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ТАСС: Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в море для испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Сроки сдвинулись из-за коронавируса

Фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота вышел в море из Беломорской военно-морской базы для проведения вторых испытательных стрельб новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства уточнил, что запуск ракеты «должен состояться в ближайшие две недели». Источники издания подчеркнули, что на 2020 год было запланировано 7 пусков «Циркона» с «Адмирала Горшкова». «Но сроки существенно сдвинулись — второй пуск изначально должен был состояться уже в середине весны», — заявил собеседник ТАСС. Причиной переноса стрельб стала ситуация с коронавирусом, уточнил он.

Напомним, первые морские испытания «Циркона» прошли в январе 2020-го — тогда с фрегата выстрелили ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 км по береговой мишени.

«Циркон» входит в линейку нового российского гиперзвукового вооружения, анонсированного Владимиром Путиным в июне 2019 года. В США активно работают над созданием аналогов. В России первый гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство в 2017 году. В конце 2019-го в Минобороны был сформирован полк, оснащенный «Авангардом», — наземным комплексом с управляемым боевым блоком. Корабельная версия гиперзвукового оружия, «Циркон», пока на испытаниях.

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Комментарии (9)

Nationalverrater_2
Очередная туфта и враньё лампасников
mangup
должно быть так: "после ремонта силовой установки вышел в море для испытания горшков"
lietuva
Молодцы , военные моряки . Наши ракеты - самые быстрые и самые точные . Пусть дураковатые лопушки думают , что это мультяшные ракеты и картонные корабли . Про Крымский мост тоже говорили , что это фэйк и Фотошоп . А теперь по нему мчат автомобили и несутся поезда , в российский Крым . Так что время придёт - никому мало не покажется . И даже если случится страшное , то мы все окажемся в Раю , а они все просто сдохнут , как сказал наш Президент . Долгих лет ему .
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