ТАСС: Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в море для испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Сроки сдвинулись из-за коронавируса

Фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота вышел в море из Беломорской военно-морской базы для проведения вторых испытательных стрельб новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.



Собеседник агентства уточнил, что запуск ракеты «должен состояться в ближайшие две недели». Источники издания подчеркнули, что на 2020 год было запланировано 7 пусков «Циркона» с «Адмирала Горшкова». «Но сроки существенно сдвинулись — второй пуск изначально должен был состояться уже в середине весны», — заявил собеседник ТАСС. Причиной переноса стрельб стала ситуация с коронавирусом, уточнил он.

