Собчак отреагировала на публикацию о себе в Wonderzine цитатой из песни Маликова. Издание сочло это угрозой

Телеведущая Ксения Собчак побеседовала с главным редактором журнала Wonderzine Юлией Таратутой на тему материала, посвященного ее высказываниям о расизме, уточнив что «не ожидала такой мерзости» и «так это не оставит». Издание сочло это угрозой, Собчак заявила о публикации частной переписки.



Публикацию по мотивам беседы двух журналистов Собчак оценила 27 июня. Поводом стала заметка в журнале накануне, в которой сказано, что телеведущая обвинила Юлию Таратуту в заказном тексте о ее персоне. На вопрос о том, являются ли эти слова шуткой, Собчак ответила: «Скоро узнаешь. Я просто так это *** не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Всё вернётся, как поётся в песне Дмитрия Маликова!) и это не угроза — это просто песня, если что» (орфография и пунктуация оригинала). Таратута восприняла высказывание всерьез. «Язык угроз не кажется нам допустимым, уместным и сколько-нибудь возможным способом ведения диалога», — сказано в сообщении на сайте журнала от лица редакции.

