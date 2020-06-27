Собчак отреагировала на публикацию о себе в Wonderzine цитатой из песни Маликова. Издание сочло это угрозой
Телеведущая Ксения Собчак побеседовала с главным редактором журнала Wonderzine Юлией Таратутой на тему материала, посвященного ее высказываниям о расизме, уточнив что «не ожидала такой мерзости» и «так это не оставит». Издание сочло это угрозой, Собчак заявила о публикации частной переписки.
Публикацию по мотивам беседы двух журналистов Собчак оценила 27 июня. Поводом стала заметка в журнале накануне, в которой сказано, что телеведущая обвинила Юлию Таратуту в заказном тексте о ее персоне. На вопрос о том, являются ли эти слова шуткой, Собчак ответила: «Скоро узнаешь. Я просто так это *** не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Всё вернётся, как поётся в песне Дмитрия Маликова!) и это не угроза — это просто песня, если что» (орфография и пунктуация оригинала). Таратута восприняла высказывание всерьез. «Язык угроз не кажется нам допустимым, уместным и сколько-нибудь возможным способом ведения диалога», — сказано в сообщении на сайте журнала от лица редакции.
В своем телеграм-канале Собчак сделала акцент на том, что «диалог был частный и перешёл в плоскость эмоции». «Вы решили опубликовать нашу частную переписку, разглядев в ней угрозу то ли вашей жизни, то ли здоровью, то ли работе. Мои слова были продиктованы эмоцией, ваше действие — конечно, расчетом», — обратилась к Таратуте Собчак и принесла извинения за «эмоциональные высказывания в личной переписке».
Wonderzine опубликовал посвященный Собчак материал 17 июня. В нем разбирались высказывания телеведущей на тему расизма и протестов в США. Как сообщалось ранее, пост журналиста в Instagram с описанием «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком» стал поводом для разрыва в одностороннем порядке контракта телеведущей с Audi, амбассадором компании она была несколько лет. В публикации на фоне черного экрана звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Ее появление было объяснено участием Собчак в шоу Comment Out.