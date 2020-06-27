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27.06.2020 11:35
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Приезжий из Бурятии в вентиляции квартиры на Васильевском нашел кости ребенка

Несколько костей, спрятанных за вентиляционной решеткой в ванной комнате квартиры в Василеостровском районе Петербурга, нашел снявший жилплощадь приезжий из Бурятии. Находку отвезли на экспертизу.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июня, генеральную уборку, вплоть до чистки вентиляции, квартиросъемщик затеял накануне, до ванной дело дошло ближе к восьми часам вечера. Сняв решетку, он обнаружил там кости и оценил их как часть бедра и рёбра ребенка. В дом 18 по улице Беринга приехала полиция, в квартире на первом этаже действительно было найдено пять костей неизвестного происхождения. Останки отправили на экспертизу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

grannie
Бурят умеет отличить кости ребёнка и, скажем, кота?
Dim22
Ветром со Смоленского надуло.
Zlato_Serebro
Ничоси! В чужой квартире затеял генеральную уборку! Да ещё и решётки вентиляционные снял! Мне в своей-то лень уборку делать.:)
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