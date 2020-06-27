New York Times: Россия предлагала награду талибам за убийство военных США и НАТО в Афганистане. Российские дипломаты все отрицают и говорят об угрозах
Сотрудники посольств РФ в Вашингтоне и Лондоне начали получать угрозы после публикации New York Times (NYT) о том, что Россия якобы объявляла награду для талибов за убийство военных США и НАТО в Афганистане. Об этом 27 июня сообщают российские дипломаты в Twitter.
Baseless and anonymous accusations [published by @nytimes] of Moscow as mastermind behind killing of U.S. soldiers in Afghanistan have already led to direct threats to the life of employees of the Russian Embassies in Washington D.C. and London.@StateDeptDSS https://t.co/oPoFZRvq3W pic.twitter.com/RMDVBXJynW— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 27, 2020
Сами обвинения журналистов в посольстве считают «безосновательными». Дипломаты привели пример угроз, которые получают: «Давайте объявим «вознаграждение» за ваших дипломатов». В посольстве обратились к американским властям с требованием выполнять обязательства согласно Венской конвенции от 1961 года. Статья 29-я этой конвенции гласит, что личность дипломатического агента неприкосновенна, а принимающая сторона обязана «принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство».
Отметим, ранее New York Times сообщила, что Россия якобы тайно предлагала награду боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ) за убийство военных США и НАТО в Афганистане. В Белом доме, по данным источников издания, обсуждают возможный ответ на эти российские действия — вплоть до введения новых санкций. В Кремле уже заявили, что не в курсе таких обвинений и ответят на них, если они будут предъявлены официально.