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27.06.2020 11:20
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New York Times: Россия предлагала награду талибам за убийство военных США и НАТО в Афганистане. Российские дипломаты все отрицают и говорят об угрозах

Сотрудники посольств РФ в Вашингтоне и Лондоне начали получать угрозы после публикации New York Times (NYT) о том, что Россия якобы объявляла награду для талибов за убийство военных США и НАТО в Афганистане. Об этом 27 июня сообщают российские дипломаты в Twitter.

Сами обвинения журналистов в посольстве считают «безосновательными». Дипломаты привели пример угроз, которые получают: «Давайте объявим «вознаграждение» за ваших дипломатов». В посольстве обратились к американским властям с требованием выполнять обязательства согласно Венской конвенции от 1961 года. Статья 29-я этой конвенции гласит, что личность дипломатического агента неприкосновенна, а принимающая сторона обязана «принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство».

Отметим, ранее New York Times сообщила, что Россия якобы тайно предлагала награду боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ) за убийство военных США и НАТО в Афганистане. В Белом доме, по данным источников издания, обсуждают возможный ответ на эти российские действия — вплоть до введения новых санкций. В Кремле уже заявили, что не в курсе таких обвинений и ответят на них, если они будут предъявлены официально.

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Комментарии (51)

ШурикНаДому
А еще россия предлагала оплату за убийство американцев каждому ковиду. Это ж нек сами США виноваты что все ТАК плохо. Не может же такого быть в светоче демократии и гуманизма.
22ilves
Опять протеклоУ где - то у чекистов. Или у ГРУшников. И одним красивым счетом в швейцарском банке стало больше. Прикольно.))))
atty
Учитывая с какой маниакальной настойчивостью обнуляемый лезет на востоке во все мыслимые конфликты дабы насолить США и потешить своё эго, наплевав при этом на последствия, это абсолютно возможно.
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