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27.06.2020 10:55
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Летальная статистика в Петербурге продолжает ухудшаться. За сутки подтвердили 57 смертей от коронавируса

В Петербурге за сутки подтвердилась смерть еще 57 пациентов с коронавирусом. Об этом 27 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 1065 человек. По России за сутки зафиксировали 188 летальных исходов. Напомним, накануне летальную статистику по Петербургу пополнили 47 человек. Город продолжает удерживать первое место в России по приросту смертей.

По России за последние сутки зафиксировали 188 летальных исходов, общее количество жертв — 8 969 человек.

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Комментарии (25)

spb7771250
Фонтанка, где данные из больниц о госпитализациях и данные о вызовах скорой? Или команду молчать тоже выполняете?
Лаймовый
Самое удивительное, при том, что из-за внесения в статистику смертей по результату рассмотрения комиссии, текущая статистика идет с неким опозданием от реальной, показатель Спб по смертности от ковида, например, в 8 раз выше, чем в соседней Ленобласти (4,5% против 0,66% от выявленных случаев). Чудеса статистического мутежа можно найти во многих регионах, допустим, на Сахалине вообще люди не умирают (правда, почти и не выздоравливают), в Марий Эл недавно домутили до того, что у них даже умершие выздоровели.
zhav19
Власти стали сами заложниками своих собственных цифр, если так красиво подавать заболеваемость то позже придется объяснять и такую высокую смертность. 47 человек это примерно половина от Московских цифр на пике эпидемии, соответственно предположение - либо мы на пике, но тогда что то явно не так с количеством подтверждений, либо цифры смертности как было раньше за далекие три четыре недели назад. А так конечно ну хоть кому то наверху должно бросится в глаза что 1/4 от количества подтвержденных это сегодня смерти и вызвать бурю гнева в отношении того кто решил всем такие красивые цифры рисовать.
Фонтанка! Наберитесь пожалуйста смелости написать статью про то как мило не бьются цифры Питерской статистики, а то ведь так и будут держать интеллектуальный город за ....
И еще пожалуйста начните публиковать статистику госпитализаций ежедневную, желательно с цифрами по истории, вот это будет очень показательно.
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