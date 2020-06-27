Летальная статистика в Петербурге продолжает ухудшаться. За сутки подтвердили 57 смертей от коронавируса

В Петербурге за сутки подтвердилась смерть еще 57 пациентов с коронавирусом. Об этом 27 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 1065 человек. По России за сутки зафиксировали 188 летальных исходов. Напомним, накануне летальную статистику по Петербургу пополнили 47 человек. Город продолжает удерживать первое место в России по приросту смертей.

По России за последние сутки зафиксировали 188 летальных исходов, общее количество жертв — 8 969 человек.

