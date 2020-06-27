Количество новых заразившихся коронавирусом в Петербурге остается на одном уровне. За сутки прибавилось 224 человека
За последние сутки в Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 27 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, общее количество заболевших в Северной столице достигло 23518 человек. Всего по России за сутки выявили 6852 новых случая коронавируса.
Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксировали практически во всех регионах. Больше всего инфицированных традиционно выявили в Москве – 750 случаев, следом за ней идут Московская область (366 случаев), Ханты-Мансийский АО (280 случаев), Иркутская область (237 случаев). На пятом месте по новым заболевшим расположился Петербург.
В городском оперштабе сообщили, что за последние сутки были обследованы на коронавирус 21201 человека. Под наблюдением врачей остаются 2402 петербуржца, среди них 1305 — на самоизоляции, 1097 — контактные.
Всего по России провели более 18,7 млн тестов на коронавирус. С начала пандемии заболели 627 646 россиян. Выздоровели 393 352 человека, а умерли — 8 969.