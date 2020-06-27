FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +23
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.06.2020 10:49
11
Печать

Количество новых заразившихся коронавирусом в Петербурге остается на одном уровне. За сутки прибавилось 224 человека

За последние сутки в Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 27 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество заболевших в Северной столице достигло 23518 человек. Всего по России за сутки выявили 6852 новых случая коронавируса.

Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксировали практически во всех регионах. Больше всего инфицированных традиционно выявили в Москве – 750 случаев, следом за ней идут Московская область (366 случаев), Ханты-Мансийский АО (280 случаев), Иркутская область (237 случаев). На пятом месте по новым заболевшим расположился Петербург.

В городском оперштабе сообщили, что за последние сутки были обследованы на коронавирус 21201 человека. Под наблюдением врачей остаются 2402 петербуржца, среди них 1305 — на самоизоляции, 1097 — контактные.

Всего по России провели более 18,7 млн тестов на коронавирус. С начала пандемии заболели 627 646 россиян. Выздоровели 393 352 человека, а умерли — 8 969.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

OldObyvatel
...боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.©
Иван Петров
Путен победил вирус.
Гений всех времён и народов.
O-o!
Это при том, что уже несколько недель тестируют только уж в совсем крайнем случае...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний