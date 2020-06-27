Вирусолог рассказал, сколько доз вакцины понадобится для создания коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Для того, чтобы в России сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, необходимо примерно 70 млн доз вакцины. Об этом заявил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1» 27 июня.
«Будет определено то количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины», — заявил Максютов (цитата по РИА «Новости»).
Напомним, сейчас уже проходит клинические испытания вакцина, которая была создана НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны. Вакцина от НЦ «Вектор» должна быть готова в течение ближайших двух недель, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.