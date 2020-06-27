Вирусолог рассказал, сколько доз вакцины понадобится для создания коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Для того, чтобы в России сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, необходимо примерно 70 млн доз вакцины. Об этом заявил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1» 27 июня.



«Будет определено то количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины», — заявил Максютов (цитата по РИА «Новости»).

