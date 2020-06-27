Reuters: За сутки в США зафиксировали максимальный прирост заболевших коронавирусом с начала пандемии. Ситуация ухудшается после отмены ограничений

В США за последние сутки выявили максимальное количество заразившихся COVID-19 с начала пандемии. Как пишет 27 июня Reuters, за 24 часа зафиксировали 40870 новых заболевших.



Рекорд поставили штаты Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Невада, Теннесси, Техас. Общее количество заразившихся в США достигло, по подсчетам агентства, 2,475 млн человек (по данным Университета Джонса Хопкинса, 2,467 млн). Причем Reuters подчеркивает, что ситуация во многих штатах ухудшилась после снятия ограничительных мер.

