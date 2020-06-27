Reuters: За сутки в США зафиксировали максимальный прирост заболевших коронавирусом с начала пандемии. Ситуация ухудшается после отмены ограничений
В США за последние сутки выявили максимальное количество заразившихся COVID-19 с начала пандемии. Как пишет 27 июня Reuters, за 24 часа зафиксировали 40870 новых заболевших.
Рекорд поставили штаты Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Невада, Теннесси, Техас. Общее количество заразившихся в США достигло, по подсчетам агентства, 2,475 млн человек (по данным Университета Джонса Хопкинса, 2,467 млн). Причем Reuters подчеркивает, что ситуация во многих штатах ухудшилась после снятия ограничительных мер.
Отметим, ранее сообщалось, что причиной роста заболеваемости могли стать и протесты и беспорядки, связанные с гибелью чернокожего Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией. Так, зараженных после них нашли среди нацгвардейцев.
Напомним, США сохраняет за собой первое место в мире по количеству заболевших COVID-19, на втором месте идет Бразилия (1, 274 млн зараженных), на третьем — Россия (620794 зараженных по последним данным).