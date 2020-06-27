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27.06.2020 10:00
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Встреча со столбом на Приморском шоссе закончилась в больнице для водителя и пассажира «Опеля»

В ночь на 27 июня на Приморском шоссе «Опель Корса» врезался в осветительный столб. Об этом сообщили 27 июня в пресс-службе дорожной полиции.

По предварительной информации, авария произошла около 2.20 ночи у дома 4, к.2 по Приморскому шоссе. Мужчина 1992 года рождения не справился с управлением и наехал на столб. Он сам получил травмы средней степени тяжести, его пассажир (1995 года рождения) — тяжелые травмы. По факту ДТП проводится проверка.

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