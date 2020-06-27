Венгрия решила присоединиться к "Турецкому потоку". Украинский транзит газа ненадёжен
Оператор газотранспортной системы (ГТС) Венгрии FGSZ вечером 26 июня заявил о принятом инвестиционном решении построить до октября 2021 года соединительный газопровод из Сербии, по которому в страну пойдет газ из "Турецкого потока".
"FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том ... что Венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг в своем решении от 19 июня 2020 года утвердил предложение по 10-летнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью 6 миллиардов кубометров в год", - говорится в релизе.
"Наблюдательный совет FGSZ Ltd. принял инвестиционное решение в соответствии с решением MEKH", - сообщает оператор. Новый газопровод планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.
Пока Венгрия получает российский газ через газотранспортную систему Украины.
Газопровод "Турецкий поток" пущен в начале января. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.