Венгрия решила присоединиться к "Турецкому потоку". Украинский транзит газа ненадёжен

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Венгрии FGSZ вечером 26 июня заявил о принятом инвестиционном решении построить до октября 2021 года соединительный газопровод из Сербии, по которому в страну пойдет газ из "Турецкого потока".

"FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том ... что Венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг в своем решении от 19 июня 2020 года утвердил предложение по 10-летнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью 6 миллиардов кубометров в год", - говорится в релизе.