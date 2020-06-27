FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +23
69.13р77.54р
Коронавирус в СПБ. ОНЛАЙНКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.06.2020 00:29
1
Печать

Венгрия решила присоединиться к "Турецкому потоку". Украинский транзит газа ненадёжен

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Венгрии FGSZ вечером 26 июня заявил о принятом инвестиционном решении построить до октября 2021 года соединительный газопровод из Сербии, по которому в страну пойдет газ из "Турецкого потока".

"FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том ... что Венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг в своем решении от 19 июня 2020 года утвердил предложение по 10-летнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью 6 миллиардов кубометров в год", - говорится в релизе.

"Наблюдательный совет FGSZ Ltd. принял инвестиционное решение в соответствии с решением MEKH", - сообщает оператор. Новый газопровод планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.

Пока Венгрия получает российский газ через газотранспортную систему Украины.

Газопровод "Турецкий поток" пущен в начале января. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний