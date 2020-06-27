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27.06.2020 00:16
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Семак: Нужно менять медицинский регламент, чтобы не повторялись такие матчи, как в Сочи

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал незасчитанные голы в матче с «Крыльями Советов». Судьи отменили три забитых мяча: два у петербуржцев и один у самарцев.

«Я пересматривал два момента. VAR помогает разобраться, а решение принимает судья. Хорошо, что арбитр может подстраховаться, особенно с оффсайдами, когда вопрос в миллиметрах. Сегодня VAR еще раз подтвердил сложные эпизоды, которые были. Часть их них я видел, часть — нет», - заявил Семак.

Также главный тренер рассказал о своем отношении к большому количеству положительных тестов на коронавирус среди футболистов РПЛ.

«Мое мнение как тренера — нужно менять медицинский протокол. Для всех должны быть равные условия. Четыре команды пострадали и везде абсолютно разные решения. Давно говорил, что перед возобновлением чемпионата нужно понять медицинский регламент, чтобы не допускать того, что мы видели в предыдущем туре. Таких матчей быть не должно, потому что это нарушает все спортивные принципы. Исход матчей должен решаться на футбольном поле, а не на бумаге. Это мое мнение. То, что сейчас происходит, никого не радует абсолютно», - подчеркнул Семак.

Он также добавил, что из-за несовершенства регламента «Зенит» может оказаться на месте «Ростова», которому из-за нескольких заболевших игроков пришлось играть молодежной командой.

«Нужно определить, что такое контактная группа — 50 человек или пять человек. Для всех, чтобы были равные условия. Играть юношами не имеет никакого смысла. И это ставит в сложную ситуацию конкурирующие клубы, для которых может быть важна разница или какие-то индивидуальные рекорды. Как можно считать результат лучшим в чемпионате России, если спортивный принцип нарушен? Конечно, я против игры молодежными составами», - заявил Семак.

Ранее положительные случаи коронавируса также обнаружили у футболистов «Динамо» и «Оренбурга». «Динамо» удалось договориться с «Краснодаром» о переносе матча, а «Оренбург» отказался от проведения игры, согласившись на техническое поражение со счетом 0:3.

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