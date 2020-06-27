Семак: Нужно менять медицинский регламент, чтобы не повторялись такие матчи, как в Сочи

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал незасчитанные голы в матче с «Крыльями Советов». Судьи отменили три забитых мяча: два у петербуржцев и один у самарцев.

«Я пересматривал два момента. VAR помогает разобраться, а решение принимает судья. Хорошо, что арбитр может подстраховаться, особенно с оффсайдами, когда вопрос в миллиметрах. Сегодня VAR еще раз подтвердил сложные эпизоды, которые были. Часть их них я видел, часть — нет», - заявил Семак.

Также главный тренер рассказал о своем отношении к большому количеству положительных тестов на коронавирус среди футболистов РПЛ.