Астронавты США завершили "стахановский" выход в космос

Астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) после проведения работ по модернизации ее энергосистемы, сообщило NASA.

Выход астронавтов в космос начался в 07:32 по времени Восточного побережья США (14:32 по Москве, Через шесть часов и 7минут они вернулись в шлюз Quest американского сегмента МКС.

В ходе работ на внешней стороне станции Кэссиди и Бенкендемонтировали пять устаревших никель-водородных аккумуляторов, которые накапливали и распределяли энергию, собираемую от солнечных батарей, и установили вместо них два более мощных литий-ионных на опорном сегменте S6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.