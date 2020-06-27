FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +23
69.13р77.54р
Коронавирус в СПБ. ОНЛАЙНКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.06.2020 00:05
0
Печать

Астронавты США завершили "стахановский" выход в космос

Астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) после проведения работ по модернизации ее энергосистемы, сообщило NASA.

Выход астронавтов в космос начался в 07:32 по времени Восточного побережья США (14:32 по Москве, Через шесть часов и 7минут они вернулись в шлюз Quest американского сегмента МКС.

В ходе работ на внешней стороне станции Кэссиди и Бенкендемонтировали пять устаревших никель-водородных аккумуляторов, которые накапливали и распределяли энергию, собираемую от солнечных батарей, и установили вместо них два более мощных литий-ионных на опорном сегменте S6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

При этом астронавты перевыполнили план работ, сняв дополнительно два старых аккумулятора, которые планировались демонтировать в ходе последующего выхода в открытый космос 1 июля. По данным NASA, в ходе него астронавты должны будут установить на внешней стороне станции еще один новый литий-ионный аккумулятор.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний