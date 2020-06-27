Астронавты США завершили "стахановский" выход в космос
Астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) после проведения работ по модернизации ее энергосистемы, сообщило NASA.
That's a wrap!— NASA (@NASA) June 26, 2020
After a 6 hour and 7 minute excursion outside the @Space_Station, @Astro_SEAL & @AstroBehnken successfully completed all of their tasks, including two get-ahead tasks for next Wednesday's spacewalk. pic.twitter.com/vt7hnnvxij
Выход астронавтов в космос начался в 07:32 по времени Восточного побережья США (14:32 по Москве, Через шесть часов и 7минут они вернулись в шлюз Quest американского сегмента МКС.
В ходе работ на внешней стороне станции Кэссиди и Бенкендемонтировали пять устаревших никель-водородных аккумуляторов, которые накапливали и распределяли энергию, собираемую от солнечных батарей, и установили вместо них два более мощных литий-ионных на опорном сегменте S6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.
При этом астронавты перевыполнили план работ, сняв дополнительно два старых аккумулятора, которые планировались демонтировать в ходе последующего выхода в открытый космос 1 июля. По данным NASA, в ходе него астронавты должны будут установить на внешней стороне станции еще один новый литий-ионный аккумулятор.