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26.06.2020 23:56
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Биржа США резко упала из-за сообщений о росте заболеваемости COVID-19 в ряде штатов

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов 26 июня резко понизились на сообщениях о росте числа заболеваний коронавирусом в штатах Аризона, Техас, Южная Каролина и Флорида.

Dow Jones понизился на 2,82% до отметки 25 019,84. Индекс S&P 500 упал на 2,41% к отметке 3 009,45. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 257,50 пункта (-2,57%), до 9 759,50.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $38,21 за баррель.

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Комментарии (1)

lietuva
"Скоро всей вашей Америке - кирдык ." (С)
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