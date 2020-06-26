Эстония ввела двухнедельную самоизоляцию для туристов из ещё одной страны

Эстония с 29 июня вводит требование двухнедельного карантина для прибывающих в страну туристов из Люксембурга, это требование сохраняется для приезжающих из Швеции, Великобритании, Португалии, Румынии и Болгарии, но упраздняется туристов из Польши, сообщила вечером 26 июня пресс-служба министерства иностранных дел страны.

"Требование двухнедельного карантина с понедельника, 29 июня, вводится для прибывающих в Эстонию туристов из Люксембурга. Это требование продолжает действовать для прибывающих из Швеции, Великобритании, Португалии, Румынии и Болгарии, Требование карантина с новой недели больше не будет распространяться на приехавших из Польши", - говорится в сообщении.