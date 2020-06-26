Как сообщил читатель «Фонтанки» вечером 26 июня, дорожно-транспортное происшествие произошло напротив «Юлмарта» на Пулковском шоссе. По его словам, во время работ по снятию флагов в автовышку врезался грузовик. Первую машину выбросило в кювет, а вторая осталась стоять на проезжей части, перекрыв собой почти две полосы.

В отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Сведения о пострадавших уточняются.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», в районе аварии образовался транспортный затор, его длина составляет примерно 500 метров.