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26.06.2020 23:41
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На Пулковском шоссе работы по демонтажу флагов обернулись ДТП. В канаву полетела автовышка

Работы по демонтажу российского триколора обернулись ДТП в Московском районе Петербурга. В районе аварии образовалась небольшая пробка.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Как сообщил читатель «Фонтанки» вечером 26 июня, дорожно-транспортное происшествие произошло напротив «Юлмарта» на Пулковском шоссе. По его словам, во время работ по снятию флагов в автовышку врезался грузовик. Первую машину выбросило в кювет, а вторая осталась стоять на проезжей части, перекрыв собой почти две полосы.

В отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Сведения о пострадавших уточняются.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», в районе аварии образовался транспортный затор, его длина составляет примерно 500 метров.

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