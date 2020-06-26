Председатель участкового избиркома может лишиться поста. На этом участке журналистке из Петербурга предложили проголосовать и за родителей

Территориальный избирком Петербурга рассмотрит вопрос о профсостоятельности председателя УИК №398, на котором петербургской журналистке Анне Невской предложили проголосовать за родителей. Об этом 26 июня в медиацентре союза журналистов России заявил начальник управления организации и правового обеспечения избирательного процесса аппарата Горизбиркома Петербурга Григорий Марголин-Каганский.

«Немедленно была организована проверка этой ситуации. Были получены объяснения от председателя данной участковой избирательной комиссии. Которая сообщила о том, что с ее стороны это была неудачная шутка... Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает абсолютно недопустимым любые попытки даже в штуку предложить человеку нарушить закон... Абсолютно недопустимы любые попытки бросить тень на достоверность общероссийского голосования. Мы благодарим Анну Невскую за вскрытие этой ситуации. И ТИКу 22 дано поручение завтра поставить вопрос о профессиональной состоятельности председателя данной участковой комиссии», - рассказал Марголин.