«Газпром» остановил экспорт газа в Армению на три дня из-за проблем на газопроводе

«Газпром» приостановил экспорт газа в Армению из-за ремонта на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье», сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения» 26 июня.

«С 26 по 29 июня временно приостановлена поставка природного газа в Армению в связи с проведением работ по устранению недопустимого дефекта на российско-грузинском приграничном участке магистрального газопровода "Северный Кавказ — Закавказье"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений.