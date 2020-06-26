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26.06.2020 21:56
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«Газпром» остановил экспорт газа в Армению на три дня из-за проблем на газопроводе

«Газпром» приостановил экспорт газа в Армению из-за ремонта на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье», сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения» 26 июня.

«С 26 по 29 июня временно приостановлена поставка природного газа в Армению в связи с проведением работ по устранению недопустимого дефекта на российско-грузинском приграничном участке магистрального газопровода "Северный Кавказ — Закавказье"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений.

Поставки российского природного газа в Армению осуществляются транзитом через территорию Грузии.

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
А о чём главармянин думал, когда от визита на парад отказывался? Явно не о газе.
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