Путин поблагодарил президента Киргизии за визит на парад Победы

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и поблагодарил его за визит в Москву, сообщает пресс-служба Кремля вечером 26 июня.



«Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в параде на Красной площади», — говорится в сообщении.



Также указывается, что в ходе разговора обсуждались вопросы российско-киргизского сотрудничества в различных сферах, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса.

