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26.06.2020 21:46
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Путин поблагодарил президента Киргизии за визит на парад Победы

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и поблагодарил его за визит в Москву, сообщает пресс-служба Кремля вечером 26 июня.

«Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в параде на Красной площади», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе разговора обсуждались вопросы российско-киргизского сотрудничества в различных сферах, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса.

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Комментарии (4)

Brit
В Киргизии с начала независимости сменилось пять президентов. Четыре из которых признаны врагами народа.
Михаил Петров-Водкин
А президент Азербайджана успел отказаться от этого визита раньше, чем президент Армении!
1:0 в пользу Азербайджана.
Елена Козюкова
Поблагодарил ЗА ЧТО?
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