На юге Петербурга лихая «Нива» одним маневром отправила в больницу четырех пассажиров маршрутки
Во Фрунзенском районе Петербурга с места ДТП госпитализированы четыре человека. Участниками аварии стали отечественный автомобиль и маршрутка. Об этом вечером 26 июня сообщил отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.
По предварительной информации, примерно в семь вечера у дома № 51 на проспекте Славы автомобиль «Нива» под управлением 38-летнего водителя, не пропустив двигающуюся по выделенной полосе маршрутку, начал совершать поворот из одного ряда в другой и столкнулся с ней.
Из восьми пассажиров, находившихся внутри, пострадали четверо: двое мужчин 30 и 35 лет и две женщины 37 и 40 лет. В состоянии средней степени тяжести их доставили в больницу. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.