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26.06.2020 23:10
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На юге Петербурга лихая «Нива» одним маневром отправила в больницу четырех пассажиров маршрутки

Во Фрунзенском районе Петербурга с места ДТП госпитализированы четыре человека. Участниками аварии стали отечественный автомобиль и маршрутка. Об этом вечером 26 июня сообщил отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

По предварительной информации, примерно в семь вечера у дома № 51 на проспекте Славы автомобиль «Нива» под управлением 38-летнего водителя, не пропустив двигающуюся по выделенной полосе маршрутку, начал совершать поворот из одного ряда в другой и столкнулся с ней.

Из восьми пассажиров, находившихся внутри, пострадали четверо: двое мужчин 30 и 35 лет и две женщины 37 и 40 лет. В состоянии средней степени тяжести их доставили в больницу. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Комментарии (1)

Zloi_prohozhiy
Не плохо бы знать, какие альтернативно одаренные (на мой взгляд) существа сделали там выделенку, усугубив проблему парковки вдоль 51 и в 52 дома до максимума
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