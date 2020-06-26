По предварительной информации, примерно в семь вечера у дома № 51 на проспекте Славы автомобиль «Нива» под управлением 38-летнего водителя, не пропустив двигающуюся по выделенной полосе маршрутку, начал совершать поворот из одного ряда в другой и столкнулся с ней.

Из восьми пассажиров, находившихся внутри, пострадали четверо: двое мужчин 30 и 35 лет и две женщины 37 и 40 лет. В состоянии средней степени тяжести их доставили в больницу. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.