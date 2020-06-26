Полиция не рассматривает резню в Глазго как теракт

Инцидент в Глазго не рассматривается правоохранительными органами как террористический акт, сообщает местная полиция в Twitter.

«Инцидент не рассматривается как терроризм. ... Риска для людей нет, однако улица остается закрытой, и жители должны избегать этого района», - говорится в сообщении.

Также в сообщении указывается, что правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.

Ранее замглавы полиции Шотландии Стив Джонсон заявил, что шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на людей в шотландском Глазго. «Человек, которого застрелили полицейские, умер. Еще шесть человек находятся в больнице с ранениями, включая сотрудника полиции. Он в критическом, но стабильном состоянии», — цитирует Джонсона полиция Шотландии в Twitter.