Полиция не рассматривает резню в Глазго как теракт
Инцидент в Глазго не рассматривается правоохранительными органами как террористический акт, сообщает местная полиция в Twitter.
"The incident is not being treated as a terrorism and our investigation is continuing into the circumstances. There is no wider risk to the public, however the street remains closed and people should avoid the area.— Greater Glasgow Police (@GreaterGlasgPol) June 26, 2020
«Инцидент не рассматривается как терроризм. ... Риска для людей нет, однако улица остается закрытой, и жители должны избегать этого района», - говорится в сообщении.
Также в сообщении указывается, что правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.
Ранее замглавы полиции Шотландии Стив Джонсон заявил, что шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на людей в шотландском Глазго. «Человек, которого застрелили полицейские, умер. Еще шесть человек находятся в больнице с ранениями, включая сотрудника полиции. Он в критическом, но стабильном состоянии», — цитирует Джонсона полиция Шотландии в Twitter.