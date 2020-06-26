После ускоренного озеленения в сквере Цоя преждевременно кончилось лето. Газон пожелтел и стал сползать
Благоустроенный на скорую руку сквер Виктора Цоя на Петроградской стороне преждевременно погрузился в осень. Под палящим солнцем рулонный газон пожелтел, но только местами, отчего крыша бомбоубежища стала полосатой, а под ногами поклонников легендарного музыканта — деформировался и стал сползать.
Фотографии территории, которую еще недавно можно было назвать зеленой, в редакцию «Фонтанки» вечером 26 июня прислали читатели.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Петроградского района Петербурга.
«Проливка газона осуществляется представителями управляющей компании и спортивной школой «Радуга». К сожалению, из-за высокой температуры мы видим, что в некоторых местах газон пожелтел. Газон новый. Тем не менее, жителям не следует беспокоиться. По поводу сообщения о деформации газона, мы проверим и устраним», — сообщили в пресс-службе.
Вся благоустроительная мощь Петербурга обрушилась на сквер Виктора Цоя и окрестные улицы на прошлой неделе. Работы проводились мегатемпами. С чем была связана такая спешность — в материале «Фонтанки».