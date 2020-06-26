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26.06.2020 21:38
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После ускоренного озеленения в сквере Цоя преждевременно кончилось лето. Газон пожелтел и стал сползать

Благоустроенный на скорую руку сквер Виктора Цоя на Петроградской стороне преждевременно погрузился в осень. Под палящим солнцем рулонный газон пожелтел, но только местами, отчего крыша бомбоубежища стала полосатой, а под ногами поклонников легендарного музыканта — деформировался и стал сползать.

Фотографии территории, которую еще недавно можно было назвать зеленой, в редакцию «Фонтанки» вечером 26 июня прислали читатели.

Фото: Петроградская диаспора / Facebook
Фото: Петроградская диаспора / Facebook

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Петроградского района Петербурга.

«Проливка газона осуществляется представителями управляющей компании и спортивной школой «Радуга». К сожалению, из-за высокой температуры мы видим, что в некоторых местах газон пожелтел. Газон новый. Тем не менее, жителям не следует беспокоиться. По поводу сообщения о деформации газона, мы проверим и устраним», — сообщили в пресс-службе.

Вся благоустроительная мощь Петербурга обрушилась на сквер Виктора Цоя и окрестные улицы на прошлой неделе. Работы проводились мегатемпами. С чем была связана такая спешность — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

krasnonosov
"Но мы лежим на склоне холма
И мне кажется что это все ерунда...
Люди на холме кричат и сходят с ума,
Разбиваются падая с вершины холма...

Но у холма нет вершины..
У холма нет вершины..
Об этом знаем ты и я...
Но у холма нет вершины...
У холма нет вершины...
Об этом знаем ты и я..." (с) "Наутилус Помпилиус "
Nedopens
"Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! Всё страннее и страннее! Всё чудесится и чудесится!" (Алиса в стране чудес) Готовые пласты с травой раскатали к приезду недогубера. А поливать забыли. Лучше бы скатали обратно и вернули поставщику.
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