Благоустроенный на скорую руку сквер Виктора Цоя на Петроградской стороне преждевременно погрузился в осень. Под палящим солнцем рулонный газон пожелтел, но только местами, отчего крыша бомбоубежища стала полосатой, а под ногами поклонников легендарного музыканта — деформировался и стал сползать.

Фотографии территории, которую еще недавно можно было назвать зеленой, в редакцию «Фонтанки» вечером 26 июня прислали читатели.