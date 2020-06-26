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26.06.2020 21:07
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Фанаты «Зенита» устроили эффектный коронавирусный перфоманс на матче с «Крыльями Советов»

Фанаты футбольного клуба «Зенит» креативно подошли к первому перфомансу после возобновления чемпионата России в пятницу, 26 июня. На старте матча с «Крыльями Советов» на вираже «Газпром Арены» развернули гигантский баннер с изображением болельщика, одетого в противовирусный костюм. В руках он сжимал молекулу коронавируса. Вскоре из нее пошел зеленый дым и изображение COVID-19 сменилось на футбольный мяч.

Напомним, что «Зенит» играет сегодня в рамках 24 тура чемпионата России по футболу против самарских «Крыльев Советов». Со стартовым составом сине-бело-голубы можно ознакомиться здесь. Петербуржцы лидируют в чемпионате с девятиочковым отрывом.

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Комментарии (2)

Автор, ты молекула коронавируса!
ТиМуР
Класс )
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