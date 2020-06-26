Фанаты «Зенита» устроили эффектный коронавирусный перфоманс на матче с «Крыльями Советов»
Фанаты футбольного клуба «Зенит» креативно подошли к первому перфомансу после возобновления чемпионата России в пятницу, 26 июня. На старте матча с «Крыльями Советов» на вираже «Газпром Арены» развернули гигантский баннер с изображением болельщика, одетого в противовирусный костюм. В руках он сжимал молекулу коронавируса. Вскоре из нее пошел зеленый дым и изображение COVID-19 сменилось на футбольный мяч.
Перформанс лучших в мире болельщиков! #ЗенитКрылья pic.twitter.com/NioCd6URN6— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 26, 2020
Напомним, что «Зенит» играет сегодня в рамках 24 тура чемпионата России по футболу против самарских «Крыльев Советов». Со стартовым составом сине-бело-голубы можно ознакомиться здесь. Петербуржцы лидируют в чемпионате с девятиочковым отрывом.