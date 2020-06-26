Флорида и Техас восстанавливают антикоронавирусные ограничения из-за новой вспышки заболевания
Губернаторы американских штатов Флорида и Техас закрыли бары 26 июня, чтобы замедлить распространение коронавируса, которое достигло рекордного уровня, пишет NBC News.
Закрытие ночных питейных заведений во Флориде произошло после того, как штат сообщил о 8 942 новых случаях COVID-19, что, по данным департамента здравоохранения штата, побило предыдущий рекорд в 5508 случаев, установленный два дня назад.
Техас отказался от планов смягчения ограничений и тоже ввёл меры для общепита. Все заведения, которые получают более 51% дохода от алкоголя, должны были до полудня закрыть свои двери, хотя им все еще же оставят возможность продажи на вынос или доставки. Ресторанам будет разрешено оставаться открытыми, но с 29 июня он не смогут принимать более 50% от своей вместимости.
Запрет введён и на туристические развлечения, такие как катание на ватрушках и рафтинг. А публичные собрания в 100 и более человек должны быть одобрены местными органами власти.
Флорида и Техас являются одними из наиболее густонаселенных штатов в США.
Напомним, в США - новый всплеск заболевания. По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние сутки коронавирус подтвердился почти у 40 тысяч человек.
Власти США заявили, что реальное число заболевших коронавирусом в стране может быть в десять раз выше, чем сообщается официально, пишет BBC. Как считают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Сovid-19 могут быть заражены до 20 млн американцев - при том, что сейчас число диагнозов оценивается в 2,4 млн.