В Западном военном округе организовали досрочное голосование по поправкам в Конституцию для уходящих в море и выполняющих учебно-боевые задачи экипажей. Урны для подразделений на дальних островах Финского залива доставили вертолетами. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа.



На Вертолетах урны доставили для моряков, подразделения которых дислоцируются на островах Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, Сескар и Козлиный.