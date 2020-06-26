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26.06.2020 20:52
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Урны для голосования по Конституции для военных моряков ЗВО доставили по воздуху

В Западном военном округе организовали досрочное голосование по поправкам в Конституцию для уходящих в море и выполняющих учебно-боевые задачи экипажей. Урны для подразделений на дальних островах Финского залива доставили вертолетами. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На Вертолетах урны доставили для моряков, подразделения которых дислоцируются на островах Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, Сескар и Козлиный.

Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО

Участие в плебисците уже приняли порядка ста военнослужащих в составе экипажей тральщика «Александр Обухов», гидрографического судна «Андромеда» и подводной лодки «Волхов».

Кроме того, в Приднестровском регионе Молдовы созданы избирательные участки для военнослужащих оперативной группы российских войск в регионе и проживающих в республике россиян.

Напомним, плебисцит стартовал 25 июня и продлится до 1 июля включительно. С полным текстом статей Конституции, в которые предложено внести изменения, можно ознакомиться здесь.

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