Урны для голосования по Конституции для военных моряков ЗВО доставили по воздуху
В Западном военном округе организовали досрочное голосование по поправкам в Конституцию для уходящих в море и выполняющих учебно-боевые задачи экипажей. Урны для подразделений на дальних островах Финского залива доставили вертолетами. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа.
На Вертолетах урны доставили для моряков, подразделения которых дислоцируются на островах Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, Сескар и Козлиный.
Участие в плебисците уже приняли порядка ста военнослужащих в составе экипажей тральщика «Александр Обухов», гидрографического судна «Андромеда» и подводной лодки «Волхов».
Кроме того, в Приднестровском регионе Молдовы созданы избирательные участки для военнослужащих оперативной группы российских войск в регионе и проживающих в республике россиян.
Напомним, плебисцит стартовал 25 июня и продлится до 1 июля включительно. С полным текстом статей Конституции, в которые предложено внести изменения, можно ознакомиться здесь.