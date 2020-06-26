Сборная России по футболу узнала расписание матчей в Лиге наций УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА. Сборная России начнет турнир домашним матчем против Сербии 3 сентября.
Полностью календарь турнира для сборной России:
- 1 тур, 3 сентября, Россия – Сербия;
- 2 тур, 6 сентября, Венгрия – Россия;
- 3 тур, 11 октября, Россия – Турция;
- 4 тур, 14 октября, Россия – Венгрия;
- 5 тур, 15 ноября, Турция – Россия.
- 6 тур, 18 ноября, Сербия – Россия.
Лига наций УЕФА – турнир для сборных, созданный Союзом европейский футбольных ассоциаций. Турнир призван заменить товарищеские матчи, для которых, как правило, в каждом календарном году отводятся отдельные даты. В эти даты на этот раз проходят встречи в рамках Лиги наций УЕФА. Победителем первого розыгрыша стала Португалия.