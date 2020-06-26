FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +25
69.13р77.54р
Коронавирус в СПБ. ОНЛАЙНКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.06.2020 20:22
1
Печать

Сборная России по футболу узнала расписание матчей в Лиге наций УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА. Сборная России начнет турнир домашним матчем против Сербии 3 сентября.

Полностью календарь турнира для сборной России:

  • 1 тур, 3 сентября, Россия – Сербия;
  • 2 тур, 6 сентября, Венгрия – Россия;
  • 3 тур, 11 октября, Россия – Турция;
  • 4 тур, 14 октября, Россия – Венгрия;
  • 5 тур, 15 ноября, Турция – Россия.
  • 6 тур, 18 ноября, Сербия – Россия.

Лига наций УЕФА – турнир для сборных, созданный Союзом европейский футбольных ассоциаций. Турнир призван заменить товарищеские матчи, для которых, как правило, в каждом календарном году отводятся отдельные даты. В эти даты на этот раз проходят встречи в рамках Лиги наций УЕФА. Победителем первого розыгрыша стала Португалия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

ТиМуР
Вполне конкретная и живая игра будет . Сербы на ЧМ у нас показали , что могут даже Бразильцам дать отпор. Недооценивать их не стоит . Турки в последние годы так себе играют, а Венгрия . Даже не знаю)) вратарь там у них был прикольный )
В целом , наши должны проходить .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний