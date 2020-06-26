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26.06.2020 20:11
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«Зенит» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

Футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на матч 24 тура чемпионата Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» в пятницу, 26 июня. Сине-бело-голубые сыграют в Петербурге впервые после возобновления сезона.

Петербургская команда появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Малком, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Даниил Шамкин.

Матч начнется в 20:30.

Напомним, «Зенит» лидирует в чемпионате РПЛ с девятиочковым отрывом. «Крылья Советов» занимают последнее, 16-е место.

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