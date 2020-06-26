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26.06.2020 19:54
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Россия доложила в ООН о внедрении раздельного сбора в 82% крупных городов

В «82% российских городов с населением более 100 тыс. чел. создана инфраструктура для раздельного сбора мусора». Об этом говорится в добровольном национальном обзоре России по выполнению Целей устойчивого развития ООН, подготовленном Аналитическим центром при правительстве РФ при участии Минэкономразвития, МИД и Росстата, передаёт 26 июня ТАСС.

«Полностью раздельный сбор мусора внедрен в 26 российских городах (а в 45 городах используется «двухконтейнерная система» для раздельного сбора мусора: контейнер для смешанных отходов и контейнер для пластика, бумаги, стекла и пр.)», — докладывают авторы обзора.

Между тем Роспотребнадзор разработал новые Санитарные правила для объектов торговли и продажи пищевых продуктов, которые запрещают продавать нефасованный товар и затрудняют работу магазинов без упаковки. Приверженцы экологического движения «РазДельный сбор» считают, что это повлечёт за собой «усугубление и без того острой экологической ситуации и проблемы отходов».

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Комментарии (5)

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Brevnault
Забыли! Поправку забыли внести в конституцию: В России гарантируется раздельный сбор мусора: отдельно смешанные отходы и отдельно пластик, бумага, стекло и пр.
mjaroslav
Хм... Видимо Петербург в эти 82% не входит. У нас в центре как стоял контейнер-пухто 10 лет назад, так и продолжает стоять. Никакими раздельными контейнерами под разные виды мусора и не пахнет.
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