Россия доложила в ООН о внедрении раздельного сбора в 82% крупных городов
В «82% российских городов с населением более 100 тыс. чел. создана инфраструктура для раздельного сбора мусора». Об этом говорится в добровольном национальном обзоре России по выполнению Целей устойчивого развития ООН, подготовленном Аналитическим центром при правительстве РФ при участии Минэкономразвития, МИД и Росстата, передаёт 26 июня ТАСС.
«Полностью раздельный сбор мусора внедрен в 26 российских городах (а в 45 городах используется «двухконтейнерная система» для раздельного сбора мусора: контейнер для смешанных отходов и контейнер для пластика, бумаги, стекла и пр.)», — докладывают авторы обзора.
Между тем Роспотребнадзор разработал новые Санитарные правила для объектов торговли и продажи пищевых продуктов, которые запрещают продавать нефасованный товар и затрудняют работу магазинов без упаковки. Приверженцы экологического движения «РазДельный сбор» считают, что это повлечёт за собой «усугубление и без того острой экологической ситуации и проблемы отходов».