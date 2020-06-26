Россия доложила в ООН о внедрении раздельного сбора в 82% крупных городов

В «82% российских городов с населением более 100 тыс. чел. создана инфраструктура для раздельного сбора мусора». Об этом говорится в добровольном национальном обзоре России по выполнению Целей устойчивого развития ООН, подготовленном Аналитическим центром при правительстве РФ при участии Минэкономразвития, МИД и Росстата, передаёт 26 июня ТАСС.

«Полностью раздельный сбор мусора внедрен в 26 российских городах (а в 45 городах используется «двухконтейнерная система» для раздельного сбора мусора: контейнер для смешанных отходов и контейнер для пластика, бумаги, стекла и пр.)», — докладывают авторы обзора.