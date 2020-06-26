«И я просто хотел бы к вам приехать». Макрон посетовал, что не смог посетить парад в Москве, и пообещал Путину визит в конце лета

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить Россию для полноформатных переговоров с Владимиром Путиным в конце лета. Текст тёплого приветствия двух лидеров, которые беседовали в онлайн-формате, 26 июня приводит сайт Кремля.

«Хочу предложить, если будет возможность по санитарным условиям, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию, для того чтобы мы могли провести больше времени за совместным разговором. И я просто хотел бы к вам приехать», — сказал Макрон.