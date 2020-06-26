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26.06.2020 19:35
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«И я просто хотел бы к вам приехать». Макрон посетовал, что не смог посетить парад в Москве, и пообещал Путину визит в конце лета

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить Россию для полноформатных переговоров с Владимиром Путиным в конце лета. Текст тёплого приветствия двух лидеров, которые беседовали в онлайн-формате, 26 июня приводит сайт Кремля.

«Хочу предложить, если будет возможность по санитарным условиям, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию, для того чтобы мы могли провести больше времени за совместным разговором. И я просто хотел бы к вам приехать», — сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что действительно хотел посетить парад Победы. «Именно этот вирус (коронавирус. — Прим. ред.) не позволил нам увидеться физически два дня назад и 9 Мая», — пояснил причину отсутствия на торжестве в Москве Макрон.

«Буду рад тебя видеть, добро пожаловать», — отреагировал Путин.

После приветствия лидеры приступили к общению. Темами переговоров были заявлены международное и двустороннее сотрудничество, кризисы в Ливии, на Украине и в Сирии, а также здравоохранение, экономика и защита окружающей среды.

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Комментарии (3)

262015491
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lietuva
Да и нечего ему здесь делать . Пусть лучше придумывает - как разбушевавшихся негров и арабов угомонить .
hal9000
Какое то странное у них онлайн общение...с запашком..
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