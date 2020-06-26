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26.06.2020 19:25
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Роспотребнадзор расследовал вспышку коронавируса в детской поликлинике № 62. И теперь хочет привлечь к ответственности через суд главврача

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы дела об административном правонарушении в отношении главного врача СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62» Светланы Кряжевой, сообщает 26 июня объединенная пресс-служба судов.

Восточный территориальный отдел регионального управления Роспотребнадзора инкриминирует ей «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (статья 6.3 КоАП) из-за сваленных в кучу швабр и метелок на лестнице и некорректного ведения журнала «Учет работы бактерицидного облучателя-рециркулятора».

Вспышка коронавируса, от которого заболели пять сотрудников поликлиники (врач-педиатр, три медсестры и оператор информационно-аналитического отделения) произошла в медучреждении в начале мая.

Ведомство, как сообщает пресс-служба, установило, что причиной возникновения стало в том числе невыполнение п. 9 Предписания главного государственного санитарного врача СПб в срок до 10.05.2020: не обеспечено проведение обеззараживания воздуха в холлах и кабинетах поликлиники, в журналах учета работы бактерицидного облучателя-рециркулятора не указана дата ввода установок в эксплуатацию, отсутствует подпись ответственного сотрудника о проведении текущей дезинфекции, что свидетельствует о том, что дезинфекция не проводилась, кратность обработок каждые 2 часа не соблюдалась. Уборочный инвентарь не имел маркировки, хранился навалом на лестнице.

Сама главврач уверяла сотрудников Роспотребнадзора, что на лестнице они нашли только что привезенный инвентарь для уборки, а все расписания кварцевания и дезинфекции составлялись своевременно и вывешивались на дверях кабинетов.

Материалы дела переданы судье.

Ранее Роспотребнадзор обратился в суд после проверки вспышки коронавируса в Покровской больнице.

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Комментарии (5)

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Modest_5e4ce41f7533b
Чего они хотят? Врач идет к больному не зная, что его там ждет. Половина СИЗ-ов у него за свой счет или кустарного производства. Уж поверьте, после каждого перчатки никто не меняет и в желтый пакет не выкидывает. Мытье руки и обработка санитайзером. Встречи с вирусом не избежать, как не старайся. А чиновники наши никак не решат, выплачивать заболевшим компенсации или наказывать.
Djnyana
Пока Врачи сражаются с болезнями, потребнадзор сражается со.. швабрами, или с Врачами..? Что за заградотряд такой?
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