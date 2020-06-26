Роспотребнадзор расследовал вспышку коронавируса в детской поликлинике № 62. И теперь хочет привлечь к ответственности через суд главврача

Восточный территориальный отдел регионального управления Роспотребнадзора инкриминирует ей «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (статья 6.3 КоАП) из-за сваленных в кучу швабр и метелок на лестнице и некорректного ведения журнала «Учет работы бактерицидного облучателя-рециркулятора».

Вспышка коронавируса, от которого заболели пять сотрудников поликлиники (врач-педиатр, три медсестры и оператор информационно-аналитического отделения) произошла в медучреждении в начале мая.



Ведомство, как сообщает пресс-служба, установило, что причиной возникновения стало в том числе невыполнение п. 9 Предписания главного государственного санитарного врача СПб в срок до 10.05.2020: не обеспечено проведение обеззараживания воздуха в холлах и кабинетах поликлиники, в журналах учета работы бактерицидного облучателя-рециркулятора не указана дата ввода установок в эксплуатацию, отсутствует подпись ответственного сотрудника о проведении текущей дезинфекции, что свидетельствует о том, что дезинфекция не проводилась, кратность обработок каждые 2 часа не соблюдалась. Уборочный инвентарь не имел маркировки, хранился навалом на лестнице.



Сама главврач уверяла сотрудников Роспотребнадзора, что на лестнице они нашли только что привезенный инвентарь для уборки, а все расписания кварцевания и дезинфекции составлялись своевременно и вывешивались на дверях кабинетов.

