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26.06.2020 19:42
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«Локальный ураган» обрушился на Таврический сад. Его жертвой пал клен

Свидетелями внезапного обрушения клена на территории зеленой зоны в центре города стали петербуржцы. В комитете по благоустройству утверждают, что дерево стало жертвой непогоды.

автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий

Как сообщил «Фонтанке» читатель Дмитрий, растение упало днем 26 июня. Его ветки закрыли тротуар и частично проезжую часть. Причины произошедшего назвали в пресс-службе комблага.

«По словам садовников, это случилось во время внезапного порыва ветра», — объяснил представитель городского ведомства.

Согласно данным с сайта Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра в городе сегодня составляют три-семь метров в секунду.

В пресс-службе комитета подчеркнули, что в результате падения дерева никто не пострадал, в том числе припаркованные поблизости машины.

«В настоящий момент предпринимаются меры, чтобы снять аварийность с этого объекта. Работают сотрудники садово-паркового предприятия «Центральное». К понедельнику дерево будет раскрежевано, порубочные остатки вывезены с территории Таврического сада», — добавил представитель ведомства.

автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
© Фонтанка.Ру

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