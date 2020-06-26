Свидетелями внезапного обрушения клена на территории зеленой зоны в центре города стали петербуржцы. В комитете по благоустройству утверждают, что дерево стало жертвой непогоды.

Согласно данным с сайта Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра в городе сегодня составляют три-семь метров в секунду.

«По словам садовников, это случилось во время внезапного порыва ветра», — объяснил представитель городского ведомства.

Как сообщил «Фонтанке» читатель Дмитрий, растение упало днем 26 июня. Его ветки закрыли тротуар и частично проезжую часть. Причины произошедшего назвали в пресс-службе комблага.

В пресс-службе комитета подчеркнули, что в результате падения дерева никто не пострадал, в том числе припаркованные поблизости машины.



«В настоящий момент предпринимаются меры, чтобы снять аварийность с этого объекта. Работают сотрудники садово-паркового предприятия «Центральное». К понедельнику дерево будет раскрежевано, порубочные остатки вывезены с территории Таврического сада», — добавил представитель ведомства.

