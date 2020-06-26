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26.06.2020 19:06
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ЦПКиО в Петербурге откроется с новым графиком работы и без оркестра

График работы ЦПКиО им. Кирова будет изменен после открытия 28 июня, сообщил директор Павел Селезнев.

«Платный вход будет в выходные дни с 9 часов утра до 10 вечера. И в 10 вечера парк будет закрываться, иначе нам к следующему дню просто не успеть его подготовить. По будням парк будет работать с 6 утра до 10 вечера бесплатно. В пятницу с 2 до 10 вечера - также платно», - рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 26 июня.

И добавил, что около касс разметят социальную дистанцию, но купить билеты можно будет и онлайн. Лишится парк и привычных горожанам атрибутов отдыха.

«Мы пока не открываем Елагиноостровский дворец, мы не открываем выставочные залы, не открываем творческую дачу, вся работа с детьми у нас будет пока будет отсутствовать. Не будет играть привычный всем оркестр выходного дня», - рассказал Селезнев.

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