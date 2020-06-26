ЦПКиО в Петербурге откроется с новым графиком работы и без оркестра

График работы ЦПКиО им. Кирова будет изменен после открытия 28 июня, сообщил директор Павел Селезнев.



«Платный вход будет в выходные дни с 9 часов утра до 10 вечера. И в 10 вечера парк будет закрываться, иначе нам к следующему дню просто не успеть его подготовить. По будням парк будет работать с 6 утра до 10 вечера бесплатно. В пятницу с 2 до 10 вечера - также платно», - рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 26 июня.

И добавил, что около касс разметят социальную дистанцию, но купить билеты можно будет и онлайн. Лишится парк и привычных горожанам атрибутов отдыха.