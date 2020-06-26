На Приморском обломали Lamborghini, имеющую отношение к футболистам «Зенита»
Серию очень дорогих ДТП в Санкт-Петербурге продолжила «Ламборгини».
Авария с суперкаром на Приморском проспекте 26 июня обошлась, видимо, без пострадавших и сильных повреждений: у автомобиля сломано правое зеркало, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Эта 639-сильная Lamborghini Huracan 2018 года выпуска, по данным «Фонтанки», имеет отношение к спортсменам футбольного клуба «Зенит». В 2018 году среди владельцев значится Себастьян Дриусси, а в 2019 году — Эмилиано Ригони. Оба сейчас игроки «Зенита».
Ferrari Portofino была уничтожена в ДТП 7 июня на Петроградской стороне (оно попало на видео). Погиб один человек и пострадали двое. 25 июня на той же Петроградской стороне поцарапали суперкар McLaren. Никто не пострадал.