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26.06.2020 19:01
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На Приморском обломали Lamborghini, имеющую отношение к футболистам «Зенита»

Серию очень дорогих ДТП в Санкт-Петербурге продолжила «Ламборгини».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Авария с суперкаром на Приморском проспекте 26 июня обошлась, видимо, без пострадавших и сильных повреждений: у автомобиля сломано правое зеркало, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Эта 639-сильная Lamborghini Huracan 2018 года выпуска, по данным «Фонтанки», имеет отношение к спортсменам футбольного клуба «Зенит». В 2018 году среди владельцев значится Себастьян Дриусси, а в 2019 году — Эмилиано Ригони. Оба сейчас игроки «Зенита».

Ferrari Portofino была уничтожена в ДТП 7 июня на Петроградской стороне (оно попало на видео). Погиб один человек и пострадали двое. 25 июня на той же Петроградской стороне поцарапали суперкар McLaren. Никто не пострадал.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
На таких машинах аварии из за низкой подготовки водителя..сначала пусть на треке покататься а потом в город выезжает..ато едет по сторонам смотрит..руки трясутся нога на педали тоже..повыделываются хочется и как следствие в столб или в остановку..
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