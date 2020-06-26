Хакер из Петербурга получил в США 9 лет тюрьмы вместо 80

Россиянин в январе пошел на сделку с правоохранительными органами США и признал себя виновным в краже личных данных и отмывании денег в рамках хакерской деятельности.

Как сообщает ТАСС , такое решение вынес 26 июня федеральный суд вашингтонского пригорода Александрия (штат Вирджиния). На прошлой неделе обвинение просило о 15 годах, защита настаивала максимум на семи.

Петербуржец Алексей Бурков в США приговорён судом к 9 годам тюремного заключения за хакерскую деятельность и кибермошенничество.

Буркова задержали в Израиле по запросу США в 2015 году, экстрадировали в ноябре 2019 года. В МИД РФ тогда заявили, что «такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран».

По данным Минюста США, Бурков управлял сайтом Cardplanet, через который продавали номера краденых банковских карт в том числе американцев; и сумма мошеннических покупок на американские карты превысила 20 млн долларов. Также Буркова обвиняли в управлении ещё одним сайтом для продажи данных киберпреступниками. Ему грозило до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам.