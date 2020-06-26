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26.06.2020 18:49
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На обновленной набережной в центре Петербурга высадился «биологический диверсант»

Побеги агрессивного сорняка обнаружили внимательные горожане в Центральном районе Петербурга. О своей находке 26 июня они поспешили сообщить в редакцию «Фонтанки».

«На недавно обустроенной набережной Невы напротив Александро-Невской лавры и проспекта Обуховской Обороны, похоже, высадился биологический диверсант», — сообщил, имея в виду борщевик, читатель Андрей.

автор фото читатель «Фонтанки» Андрей
автор фото читатель «Фонтанки» Андрей

Далее, почти угрожающе, он отметил: «Ещё несколько дней — и он засеет весь центр города, — а затем добавил: — А ведь в двух шагах прогулочная зона, по которой гуляют и дети».

Ранее сообщалось, что на борьбу с борщевиком вышли областные дорожники. В связи с этим местным жителям на три дня запретили косить сено, пасти скот, собирать ягоды и грибы.

автор фото читатель «Фонтанки» Андрей
автор фото читатель «Фонтанки» Андрей

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