На обновленной набережной в центре Петербурга высадился «биологический диверсант»
Побеги агрессивного сорняка обнаружили внимательные горожане в Центральном районе Петербурга. О своей находке 26 июня они поспешили сообщить в редакцию «Фонтанки».
«На недавно обустроенной набережной Невы напротив Александро-Невской лавры и проспекта Обуховской Обороны, похоже, высадился биологический диверсант», — сообщил, имея в виду борщевик, читатель Андрей.
Далее, почти угрожающе, он отметил: «Ещё несколько дней — и он засеет весь центр города, — а затем добавил: — А ведь в двух шагах прогулочная зона, по которой гуляют и дети».
Ранее сообщалось, что на борьбу с борщевиком вышли областные дорожники. В связи с этим местным жителям на три дня запретили косить сено, пасти скот, собирать ягоды и грибы.