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26.06.2020 18:20
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Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты

Аналитический центр при правительстве РФ подготовил национальный обзор по выполнению целей устойчивого развития для ООН, где рапортовал о ликвидации в РФ «крайней нищеты».

«По основным параметрам в России достигнута цель по ликвидации крайней нищеты. <...> Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза (в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6%)», — приводит 26 июня текст доклада ТАСС.

В документе указывается, что дальнейшая работа потребует «активизации совместных усилий государства, бизнеса и общества».

В 2015 году страны — члены ООН приняли повестку в области устойчивого развития до 2030 года, которая среди прочего направлена на ликвидацию нищеты. При этом в организации выразили опасения, что пандемия может помешать выполнить намеченные планы.

В майском указе 2018 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. Во время послания Федеральному собранию в этом году он призвал вернуться к росту реальных доходов граждан и бороться с бедностью.

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Комментарии (3)

260657101
А когда 37% населения не могут купить обувь по сезону, это крайняя нищета или уже почти средний класс?
krasnonosov
Правительство РФ продолжает генерировать фейки.
262015491
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