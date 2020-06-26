Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты

Аналитический центр при правительстве РФ подготовил национальный обзор по выполнению целей устойчивого развития для ООН, где рапортовал о ликвидации в РФ «крайней нищеты».
«По основным параметрам в России достигнута цель по ликвидации крайней нищеты. <...> Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза (в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6%)», — приводит 26 июня текст доклада ТАСС.
В документе указывается, что дальнейшая работа потребует «активизации совместных усилий государства, бизнеса и общества».
В 2015 году страны — члены ООН приняли повестку в области устойчивого развития до 2030 года, которая среди прочего направлена на ликвидацию нищеты. При этом в организации выразили опасения, что пандемия может помешать выполнить намеченные планы.
В майском указе 2018 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. Во время послания Федеральному собранию в этом году он призвал вернуться к росту реальных доходов граждан и бороться с бедностью.