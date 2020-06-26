Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты

Аналитический центр при правительстве РФ подготовил национальный обзор по выполнению целей устойчивого развития для ООН, где рапортовал о ликвидации в РФ «крайней нищеты».



«По основным параметрам в России достигнута цель по ликвидации крайней нищеты. <...> Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза (в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6%)», — приводит 26 июня текст доклада ТАСС.