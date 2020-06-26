Петербуржец 26 июня обнаружил на избирательном участке № 2199 на улице Маяковского картонную переносную урну для голосования по поправкам в Конституцию с надрывами на верней стороне. Фото он прислал в редакцию «Фонтанки».



Избиратель сделал членам комиссии замечание по поводу состояния урны. «Они сказали, что это люди так суют бюллетени. И что с их точки зрения, оттуда нет возможности что-то достать. Я говорю: «Давайте я вам покажу, что туда рука влезает». Они: «Нет, не надо, спасибо»», — описал мужчина диалог.

