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26.06.2020 18:37
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«Давайте покажу, что туда рука влезет». В Петербурге нашли дырявую урну для голосования

Петербуржец 26 июня обнаружил на избирательном участке № 2199 на улице Маяковского картонную переносную урну для голосования по поправкам в Конституцию с надрывами на верней стороне. Фото он прислал в редакцию «Фонтанки».

Избиратель сделал членам комиссии замечание по поводу состояния урны. «Они сказали, что это люди так суют бюллетени. И что с их точки зрения, оттуда нет возможности что-то достать. Я говорю: «Давайте я вам покажу, что туда рука влезает». Они: «Нет, не надо, спасибо»», — описал мужчина диалог.

Зрительно, пояснил собеседник, урна была заполнена более чем наполовину.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Напомним, что на плебисците, который продлится с 25 июня по 1 июля, избирательные комиссии, кроме привычных пластиковых, используют также картонные сборные урны с прозрачными «окошками».

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Комментарии (6)

krasnonosov
Картонный Рейхстаг, картонные выборы....
Ждем картонного путина в должности президента России, которого будут показывать россиянам по телевизору, когда живые путины закончатся.
Petr_SPb
И это скорее всего не злой умысел, а просто ошибка в проекте. Прорезь сделали очень близко к линии сгиба, и при складывании такой урны легко образуются надрывы у краёв прорези.
262015491
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