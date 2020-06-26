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26.06.2020 17:52
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Нельзя расслабляться. Вирусологи опасаются новой волны коронавируса в России

Специалисты в области вирусологии считают возможной вторую волну коронавируса в России. Это подтверждают новые вспышки в других странах, пишет 26 июня РБК.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов обращает внимание на Соединённые Штаты, где вспышка заболевания вернулась с новой силой после небольшого спада.

«Она [вероятность всплеска заболеваний] достаточно большая, потому что мы видим ее воспроизведение в нескольких странах. Для меня даже здесь больше, чем Европа, является показателем США, потому что у них очень большое количество случаев было, потом очень уверенный спад [а теперь] то, что они сегодня вернулись к тому пику, который у них был», — цитирует Чепурнова издание.

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович допускает усугубление ситуации с COVID-19 в случае, если люди будут игнорировать рекомендации Роспотребнадзора. Однако завоз вируса из-за границы, по её мнению, невысок: «Европа отгородилась от России сама, да и мы не стараемся открыть сильно границы».

Попович считает, что жители столицы в плане соблюдения санитарных требований более дисциплинированны, чем в регионах. Чепурнов же считает наиболее вероятной вспышку в крупных городах. При этом новые случаи заражения в Европе и США он связывает с тем, что люди устали сидеть в самоизоляции и расслабились после снятия ограничительных мер.

Ранее региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что число новых случаев заболевания COVID-19 в 30 странах Европы снова начало расти в последние две недели.

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Комментарии (4)

krasnonosov
Хотите рецепт второй волны коронавируса?
Надо больше ходить парадами и толпами в церковь без масок и перчаток. Затем толпой стоять в очередях на голосование. Потом еще ходячим кладбицем пройтись тесной толпой с дощечками с фотографиями в руках.
И вот потом всей страной со спокойной душой можно обратно садиться на самокарантин за свой счет уже, на ближайшие полгода-год.
mangup
вирусологи хотят продолжать получать президентское бабло
262015491
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