Нельзя расслабляться. Вирусологи опасаются новой волны коронавируса в России

«Она [вероятность всплеска заболеваний] достаточно большая, потому что мы видим ее воспроизведение в нескольких странах. Для меня даже здесь больше, чем Европа, является показателем США, потому что у них очень большое количество случаев было, потом очень уверенный спад [а теперь] то, что они сегодня вернулись к тому пику, который у них был», — цитирует Чепурнова издание.

Специалисты в области вирусологии считают возможной вторую волну коронавируса в России. Это подтверждают новые вспышки в других странах, пишет 26 июня РБК.

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович допускает усугубление ситуации с COVID-19 в случае, если люди будут игнорировать рекомендации Роспотребнадзора. Однако завоз вируса из-за границы, по её мнению, невысок: «Европа отгородилась от России сама, да и мы не стараемся открыть сильно границы».

Попович считает, что жители столицы в плане соблюдения санитарных требований более дисциплинированны, чем в регионах. Чепурнов же считает наиболее вероятной вспышку в крупных городах. При этом новые случаи заражения в Европе и США он связывает с тем, что люди устали сидеть в самоизоляции и расслабились после снятия ограничительных мер.

Ранее региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что число новых случаев заболевания COVID-19 в 30 странах Европы снова начало расти в последние две недели.