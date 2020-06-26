Маленькая петербурженка упала с высоты пятого этажа. Родителей дома не было

С травмами, характерными для падения с высоты, госпитализирована маленькая жительница Центрального района Петербурга. Врачи борются за ее жизнь.



Как стало известно «Фонтанке» 26 июня, ребенок упал с высоты пятого этажа. По предварительной информации, родителей дома не было. За малышкой присматривала 12-летняя сестра. Семья проживает в коммунальной квартире на Пушкинской улице.



Пострадавшую доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего проводится проверка.

