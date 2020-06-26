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26.06.2020 17:48
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Маленькая петербурженка упала с высоты пятого этажа. Родителей дома не было

С травмами, характерными для падения с высоты, госпитализирована маленькая жительница Центрального района Петербурга. Врачи борются за ее жизнь.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июня, ребенок упал с высоты пятого этажа. По предварительной информации, родителей дома не было. За малышкой присматривала 12-летняя сестра. Семья проживает в коммунальной квартире на Пушкинской улице.

Пострадавшую доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего проводится проверка.

За последние несколько дней после падений были госпитализированы двое детей: мальчик с проспекта Культуры и девочка с Петровского проспекта. Оба пострадавших, по предварительным данным, продавили москитную сетку, натянутую на распахнутые настежь окна.

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