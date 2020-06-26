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26.06.2020 17:24
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В Сочи воздушный шар унесло в море, он опустился в воду. Спасение снимали на видео

Воздушный шар с человеком на борту потерпел бедствие утром 26 июня в Чёрного море напротив посёлка Головинка под Сочи, в 3 километрах от берега. На место прибыли спасатели лазаревского подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Фото: ЮРПСО МЧС России / vk.com/urpso_mchs
Фото: ЮРПСО МЧС России / vk.com/urpso_mchs

Как сообщается в паблике отряда «ВКонтакте», вызов поступил в службу «112». Как рассказал позже спасённый воздухоплаватель, утром он отправился в полёт с двумя туристами – молодой парой. Путешествие по долине реки Шахе проходило прекрасно, но на побережье ветер усилился и стал сносить шар в море. Пассажиров удалось пересадить на катер и отправить на берег. Пилот, оставшись один, попытался вернуться к суше, но когда понял, что терпит неудачу, вызвал спасателей. Горючее закончилось, шар начал снижаться к воде, при этом он был практически неуправляем.

Спасатели вышли в море на катере, обнаружили приводнившийся летательный аппарат и подняли на борт 35-летнего пилота. Оболочку и прицепную кабину шара из воды достали при помощи экипажа другого катера, подошедшего к месту ЧП. Авиатора доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.

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