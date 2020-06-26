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26.06.2020 17:19
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Туротрасли кидают новый спасательный круг. НДС могут снизить до 10%

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по поддержке туристической отрасли. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба партии.

Одна из мер - снизить ставку НДС для отрасли до 10% до конца 2020 года. Также партия предлагает расширить меры поддержки малого бизнеса на крупные компании.

«Кроме того, нужно рекомендовать субъектам РФ ввести отсрочку на оплату коммунальных платежей для объектов гостинично-туристской отрасли до августа 2020 года включительно, в целом снизить тарифы на коммунальные услуги для отрасли», - уточняют в пресс-службе.

Также среди инициатив - упрощение порядка и процедуры оформления виз для иностранных туристов. Наконец, единороссы предлагают создать отраслевое объединение для оказания помощи туристам, которые оказались в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора. Правда, такая ассоциация уже существует.

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