Туротрасли кидают новый спасательный круг. НДС могут снизить до 10%

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по поддержке туристической отрасли. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба партии.

Одна из мер - снизить ставку НДС для отрасли до 10% до конца 2020 года. Также партия предлагает расширить меры поддержки малого бизнеса на крупные компании.

«Кроме того, нужно рекомендовать субъектам РФ ввести отсрочку на оплату коммунальных платежей для объектов гостинично-туристской отрасли до августа 2020 года включительно, в целом снизить тарифы на коммунальные услуги для отрасли», - уточняют в пресс-службе.