У тысячи жителей зоны платной парковки в Петербурге нет действующих парковочных разрешений

Парковочные разрешения оформляют собственники жилых помещений, расположенных в зоне платной парковки. Разрешением можно пользоваться только три года, и за пять рабочих дней до истечения срока действия необходимо подавать документы на его переоформление. Стоимость разрешения составляет 1800 рублей в год.

Парковочные разрешения все еще не переоформили более тысячи жителей зоны платной парковки в Санкт-Петербурге. Как сообщил 26 июня комитет по развитию транспортной инфраструктуры, срок действия продлен только у 2,1 тысячи разрешений из 3,5 тысячи.

В сообщении комитета говорится, что с 2015 по 2017 год Городской центр управления парковками выдал жителям 3,5 тысячи разрешений, при этом в настоящий момент из них действует лишь 2,1 тысяча. «В этой связи хочу призвать всех жителей зоны платной парковки как можно быстрее подавать документы на оформление новых парковочных разрешений. Срок оформления парковочного разрешения составляет до 20 рабочих дней. Но мы стараемся оформлять их в ускоренном режиме», — отметил исполняющий обязанности директора Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков.

Жителям рекомендуют подавать документы на переоформление парковочных разрешений через портал госуслуг. А тем, у кого его нет, — парковать автомобили во дворах или в зоне платной парковки, но в бесплатное время: с 20:00 до 8:00.

Напомним, с 12 марта городские власти получили возможность штрафовать неплательщиков в зоне платной парковки. Парковочных разрешений местных жителей в середине мая насчитывалось 2076. Всего в пилотной зоне предусмотрено 2,8 тысячи мест для парковки автомобилей.