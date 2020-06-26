Байконур переходит на комендантский час из-за новой вспышки коронавируса

Покидать дома разрешено только в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, а также с 6:00 до 21:00 (при наличии документов, удостоверяющих личность) для передвижения на работу, похода в магазин или медицинскую организацию, выноса мусора, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Запрещено передвигаться группами более трёх человек (за исключением членов семьи) и несовершеннолетним без сопровождения взрослых. Ограничена работа общественного транспорта, движение автомобильного транспорта.

въезд

«Не секрет, что в нашем городе каждый день растёт число заражённых, в связи с этим не хватает врачей и бригад скорой помощи, чтобы быстро оказать помощь всем заболевшим. Да, ситуация у нас непростая. Чтобы остановить рост заражения в нашем городе, необходимо ввести более жёсткие ограничительные меры, — отмечает глава администрации. — <…> Принято решение вернуться к тем мерам, которые мы вводили в марте. Тогда они нам очень помогли, в городе не было вируса. Поэтому решено до 5 июля снова ввести ограничения по проезду через КПП, разрешить въезд и выезд из города только по специальным пропускам».

Режим ЧП, введённый в связи с пандемией, был отменён в Казахстане 11 мая. 1 июня были сняты блокпосты между городами. На тот момент в Байконуре не было очагов коронавируса, фиксировали только завозные случаи. Но эпидемиологическая ситуация и в Казахстане в целом, и в Кызылординской области, и в Байконуре ухудшилась. За сутки 24 июня в стране зарегистрировали более 500 случаев заболевания COVID-19 с проявлением симптомов. Нет ни одного региона, где не выявили новых случаев. Всего коронавирусом в стране заразились более 19 тысяч человек, выздоровели 11 882, умерли 136. В Байконуре, по состоянию на 26 июня, в инфекционном стационаре находятся на лечении 60 человек, 28 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались пять человек с подтверждённым коронавирусом.