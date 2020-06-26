Власти Москвы отклонили заявку на массовый митинг по итогам голосования по поправкам в Конституцию

«В целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса <...> проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено, в связи с чем проведение указанного мероприятия не может быть согласовано», — цитирует 26 июня РИА «Новости» заявление заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника.

Столичные власти приняли решение отказать в проведении митинга 4 июля, приуроченного к голосованию по поправкам в Конституцию.

По его словам, в департамент поступило обращение от группы граждан, которые хотели провести акцию протеста численностью до 1000 человек. Митинг собирались устроить представители нескольких оппозиционных движений, чтобы, как в Twitter отметил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, «обсудить итоги прошедшего голосования» по поправкам.

Во время пандемии власти Москвы ввели запрет на массовые мероприятия, который сохраняется, несмотря на снятие коронавирусных ограничений. Однако протестная активность не сошла на нет. Так, в столице прошли одиночные пикеты из-за ареста создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и задержания журналиста Ильи Азара.